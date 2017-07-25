中俄参演舰艇驶离军港 联合演习进入海上阶段

（联合早报网讯）当地时间25日8时，中、俄海军编队从俄罗斯波罗的斯克军港启航，前往预定海域集合。中俄“海上联合—2017”演习正式进入海上联合行动阶段。

中新社报道，当天早些时候，联合演习中方总导演、海军副司令员田中，执行导演、海军副参谋长胡中明到码头送行。俄方总导演、海军副司令费多坚科夫在军港码头主持了欢送仪式，俄军乐团演奏中俄两国国歌。

8时左右，在雄壮的军乐声中，俄方“勇敢”号导弹护卫舰率先鸣笛、驶离码头，中国海军“合肥”舰紧随其后。码头送行人员与舰上官兵互相挥手告别。随后，其他参演舰艇也陆续解开缆绳，前往预定海域集合。

在未来几天内，中俄双方参演的六艘舰艇将组成两个战术群，先后演练副炮对海射击、抗击空中来袭兵器、联合搜救、联合登临检查、联合损管以及干货补给等六项科目。

21日，参加中俄“海上联合—2017”演习的中方舰艇编队抵达俄罗斯波罗的斯克军港，为演习拉开序幕。至中方舰艇编队离港，双方先后举行了图上推演、甲板招待会、损管友谊赛以及拔河、足球等体育运动。

中俄双方从2012年就开始进行海上联合演习，此次“海上联合—2017”演习已是第六次。中俄双方均表示，演习不针对当前局势，不针对第三方。

免费试阅14天