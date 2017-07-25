台湾今年已有131人涉海外电信诈骗案

（联合早报网讯）近来台湾人在海外涉嫌电信诈骗案频传。台湾内政部警政署刑事局做出统计，台湾人今年在海外涉嫌电信诈欺从1月至今已有13件，涉案人数高达131人。

联合报报道，最近，台湾人于海外涉嫌电信诈欺频繁，单是7月份就有三件，包括17日柬埔寨警方于金边市区破获跨境电信诈骗集团，共逮捕嫌犯31人，其中包含台湾籍嫌犯七名；泰国警方20日又与中国大陆联合侦破电信诈骗案，共逮捕44名电信诈骗犯，其中有25名为台湾籍；24日，泰国警方再于曼谷一处公寓破获一电信诈骗集团，逮捕共九名嫌犯，主嫌为持台湾护照施姓男子，指挥八名马来西亚人诈骗马来西亚人。

至于遣返事宜，目前陆方已针对25名台湾籍电信诈骗犯，要求全数遣送至中国大陆受审。对此，台湾外交部表示，目前掌握情报显示这25人仍留置于泰国移民总局收容所，会与泰国警方保持密切联系，若最后25人裁定遣送出境，将要求泰国政府依“国籍管辖原则”将台湾籍犯嫌遣返回台湾接受司法调查，切勿在违反台湾人意愿情况下强制遣送至中国大陆。

而柬埔寨部分，台湾外交部表示，驻胡志明市办事处已派员前往柬埔寨确认台湾籍犯嫌身分并提供必要协助。外交部也说明，经台湾驻处向柬方洽询，本案是依陆方提供情资所查获，也有可能被强制遣送至中国大陆，台湾驻处将尽力协调配合调查蒐证工作，并争取柬方依“国籍管辖原则”将台湾藉犯嫌遣返台湾接受司法调查。

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