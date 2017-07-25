三年前病死 山西原副省长任润厚被判没收违法所得上千万

（联合早报网讯）扬州市中级法院今天（25日）就扬州市检察院没收山西省原副省长任润厚受贿、贪污、巨额财产来源不明违法所得申请一案公开宣判，裁定没收犯罪嫌疑人任润厚违法所得人民币1295.562708万元、港币42.975768万元、美元104.294699万元、欧元21.320057万元、加元1万元及孳息，以及物品135件，上缴国库。任润厚已于2014年9月30日因病死亡。

人民日报报道，经审理查明：2001年至2013年，犯罪嫌疑人任润厚利用担任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事长、山西潞安环保能源开发股份有限公司董事长、山西省副省长等职务上的便利，为相关请托人谋取利益非法收受财物，以及向下属单位有关人员和具有行政管理关系的被管理单位索要财物、要求报销个人费用，共计223.505549万元（人民币，下同）；非法侵吞公共财物，共计44.16738万元；任润厚及其亲属对其名下财产1265.562708万元、部分外币、物品不能说明来源。其中，任润厚实施受贿犯罪所得30万元、来源不明财产1265.562708万元及部分外币、物品等违法所得已扣押、冻结在案；任润厚其余违法所得均已被其用于消费支出，未扣押、冻结在案。

法院认为，对犯罪嫌疑人任润厚已被扣押、冻结在案的实施受贿犯罪所得30万元，巨额财产来源不明1265.562708万元、部分外币包括孳息以及物品135件，依法应当没收，遂作出上述裁定。

国际在线等媒体报道，任润厚，男，汉族，1957年10月生，山西省代县人，在职研究生学历，工学博士学位，高级工程师。他曾历任山西西山矿务局官地矿矿长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、总经理；山西省副省长等职。

中共山西省纪律检查委员会、山西省监察厅曾指出，任润厚在被调查期间病亡，但并未影响到对其开除党籍、收缴违纪所得。这些实实在在的行动都说明，“从严治党”、“党要管党”是不可逆转的新常态，是大势所趋。

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