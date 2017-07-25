中国人平均预期寿命逐步延长

（联合早报网讯）中国国家统计局今天（25日）发布消息称，近年来，中国人口平均预期寿命逐步延长。

中新社报道，国家统计局透露，2015年，中国人口平均预期寿命达到76.34岁，比2010年的74.83岁提高1.51岁。分性别看，男性为73.64岁，比2010年提高1.26岁；女性为79.43岁，比2010年提高2.06岁，女性提高速度快于男性，与世界其他国家平均预期寿命的变化规律相一致。

世界银行数据显示，2015年世界人口的平均预期寿命为71.60岁，其中高收入国家为79.28岁，中上收入国家为74.83岁，中下收入国家为67.48岁，低收入国家为61.80岁。

国家统计局表示，中国人口平均预期寿命不仅明显高于世界平均水平，也超过了中上收入国家，反映出中国人口质量良好的发展态势，表明人民的医疗水平和生活水平得到了持续、明显的改善，广大民众享受到了经济快速发展带来的成果。

在老年人健康状况方面，国家统计局透露，2015年，中国老年人口中有40.50%身体健康，41.85%身体基本健康，两类合计占老年人口的82.35%；不健康但生活能自理的老年人占15.05%，生活不能自理的老年人仅占2.60%。

国家统计局表示，这一结果表明中国老年人口健康状况总体较好，绝大多数老年人处于健康状态，在日常生活上不需要依赖别人。

国家统计局指出，中国生育政策调整也初显成效，“全面两孩”政策实施以来，出生人口明显增加。

2016年中国出生人口1786万人，人口出生率为12.95‰，与2012-2015年平均每年出生1654万人相比，2016年多出生132万人，二孩出生人数和比重都有明显上升。与2012年相比，2016年人口出生率和自然增长率分别提高了0.85个千分点和0.91个千分点。

此外，中国出生人口性别比明显下降，从2012年的117.7逐步降至2015年的113.5。国家统计局表示，出生人口性别比趋于正常，有利于促进人口的长期均衡发展。



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