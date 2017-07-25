奥运跳水冠军何姿宣布怀孕及退役

（联合早报网讯）在里约奥运赛场上，中国奥运跳水冠军秦凯浪漫求婚同是奥运跳水冠军的何姿的画面还留在人们的印象中。上月25日，秦凯和何姿在西安举行婚礼，整整一个月后的7月25日下午，何姿在微博宣布，自己即将升级成为妈妈，并宣布为自己20年的运动员生涯画上句号。

澎湃新闻报道，何姿在微博写道：“为跳水事业奋斗了20年，今后也该为自己的小家开始奋斗了，去年我还是运动员，今年就是人妻和人母了……我跟凯哥都非常期待我们的宝宝到来。角色转换的（得）太快实在是适应不过来，但褪去奥运冠军的光环，我们会开始学习生活，是真正的生活，平淡的生活，我们不会害怕平淡，因为平淡其实是很奢侈的，那意味着有许多爱你的人在为你付出。”

何姿总结20年的跳水生涯说，“在这整整20年里，真的就好像经历了一个短暂的人生，懵懂，害怕，难过，伤病，绝望，期待，开心，委屈，骄傲，不甘和释怀”。她说自己在里约奥运会后休息了11个月，但前段时间在公园走了三个小时，脚底的伤就复发了，令她觉得难以再坚持比赛训练。

何姿在2012年伦敦奥运会与吴敏霞搭档获得女子双人3米板冠军；随后成为2013年第十二届全运会女子3米板冠军，她也是继郭晶晶、吴敏霞之后，第三位获得奥运会、世锦赛、全运会跳水金牌的“全满贯”选手。2013年，何姿拿下了国际泳联年度最佳女跳水运动员称号。2014年，何姿又在仁川亚运会跳水项目女子3米板中以总成绩374.45分夺得冠军。在去年里约奥运会跳水女子3米板比赛中，何姿获得亚军。

去年里约奥运女子3米板决赛后，秦凯在赛场上向何姿求婚。在全球直播下，这一幕成为里约奥运会最令人难忘的浪漫瞬间。随后在接受媒体采访时，秦凯曾直言，当时紧张到发抖。

免费试阅14天