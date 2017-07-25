港行政会议通过“高铁一地两检”方案

（联合早报网讯）香港行政会议今天通过“高铁一地两检”方案，并强调没有后备方案，预期通过“三步走”方式在明年第三季完成立法程序：首先陆港达成《合作安排》；然后交由中国全国人大常委会批准及确定；最后香港本地立法。

特首林郑月娥呼吁立法会议员支持方案，并透露将去信内务委员会，争取暑假加开会议。但泛民认为，有港人担心一地两检产生大陆“跨境执法”问题，不应由建制派主导的立法会会议象征式地讨论。

律政司长袁国强在记者会上强调：“落实一地两检绝对不是中央指令，是要特区和中央双方面同意。落实一地两检的唯一原因是要发挥高铁香港段效益，而没有任何破坏一国两制的意图或理由。”

他也说：“有关建议绝对不存在割地元素或效果。内地（大陆）口岸区场地或空间以租赁方式交予内地单位使用，当中不涉及业权转移。”

港府研究近七年的高铁西九总站“一地两检方案”，今天终于揭盅。该总站将共有五层，地下一层（B1）为票务大堂，地下二、三层（B2、B3）为通关设施，地下四层即最底层（B4）是列车月台。

当中，一共三层设有“大陆口岸区”，相关范围以“借赁”形式租给中国大陆，大陆执法人员享有“全面执法权”。

保安局长李家超强调，“大陆口岸区”实施大陆法律，因此要尊重大陆部门在该区域的运作模式。而据他理解，大陆人员在一般巡逻时将配备警棍，如收到恐怖袭击警告，将按需要配备其他器械，包括配枪。

袁国强说，“大陆口岸区”将收取租赁费用，双方将作另外的协议处理，目前仍未就费用、年期等有最终决定。而站内人员将不会在站内过夜，每日乘坐铁路回到大陆。

他强调，有关方案不存在灰色地带，也不会削弱港人利益，及不存在所谓“割地”指控，“《基本法》没有定义香港的范围，而是由国务院221号令划分。”因此，方案中的租赁条款并不涉及重划香港的界线。

他也说，将“大陆口岸区”视作香港范围以外，是借镜2007年的深圳湾口岸模式，当时大陆拨地租给香港设立香港海关。

被问到如果乘客从车厢进入路轨时如何处理，李家超表示，一旦发生相关情况，会把有关人士视作非法入境者。

袁国强强调，陆港双方均没计划提请“人大释法”。港府会在人大常委会批准《合作安排》后，才向立法会提交本地立法建议。他多次重申，有关建议符合一国两制，不会违反《基本法》。

不过，公民党议员陈淑庄仍然坚称香港遭“割地”，并认为是人大常委下达决定，令香港“自阉”；民主党议员涂谨申则对方案令香港部分地方没有刑事司法管辖权，但仍有民事司法管辖权，感到奇怪。

亲北京的民建联议员李慧琼强调，未来将监察大陆人员在香港境内执法的情况；经民联议员林健锋批评泛民未详细了解就“妖魔化”一地两检，强调有关方案非洪水猛兽，落实后可为香港带来更多商机。

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