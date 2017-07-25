学者：中国拦截美军机 展示维护主权决心

（联合早报网讯）中国三年半前在东海设立防空识别区以来，派军机拦截美国军机的频率越来越高，近日便是今年以来的第二次。受访学者表示，尽管拦截行为未必能迫使美国放弃飞越东海的自由，但至少能让中国展示维护主权的决心，以及被平等对待的愿望。

路透社引述匿名美国官员报道，中国两架歼10战斗机本月23日在东海上空拦截了美国海军一架EP-3侦察机，其中一架中国战机距美国侦察机的最近距离仅约90米，迫使美军机改变航向。报道指中国战机有武器装备，拦截发生在距离青岛80海里（约148公里）以外的国际空域。

五角大楼形容此次接触不安全，但也表示多数时候两军飞机的接触是安全的。中国国防部发言人任国强今天以答记者问方式回应说，中方飞行员的操作是“合法、必要、专业的”。他重申，美军飞机抵近侦查，威胁中国国家安全，损害中美海空军事安全，危及双方飞行人员人身安全，是造成中美海空意外事件的根源。他敦促美国立即停止“不安全、不专业、不友好的危险军事活动”，采取切实措施为中美两军关系发展增添正能量。

中国2013年11月在东海设立防空识别区时，不被美国和日本完全认可，美国还于当月派两架B52轰炸机飞入识别区。中国早年主要只以识别、观察的方式回应，没法阻止美日飞机飞入。但近一两年，中国更经常以派军机拦截、驱赶的方式回应，行动范围不只是东海防空识别区，也包括南中国海的上空。

东海方面，今年5月，中国两架苏-30战斗机拦截了美国空军WC-135不死凤凰，两机之间的距离是约46米，比这次还近。去年6月，中国歼10拦截了美国RC-135侦察机，两机之间的距离更近，只有约30米。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽接受《联合早报》访问时说：“ 既然中方设立了防空识别区，就肯定要采取必要的手段，不折不扣地执行和维护识别区的有效性，否则就成了花架子、一句空话。”

中国近年购买了更多适用于拦截行动的战斗机，也加强了空军和海军航空兵的训练。中国军事专家、退休少将徐光裕接受本报访问时表示，中国现在比以前更经常派军机拦截美军机，反映出中国对本国军事力量更加自信了。他说：“需要有空中力量和雷达等传感探测系统支撑，防空识别区才有意义。”

徐光裕表示，美国、日本等国比中国更早设有防空识别区，却认为中国不应该有防空识别区，中国现在更坚定地执行东海防空识别区，就是要让所有国家知道，中国有防空识别区才是正常的，中国不接受美国的双重标准。

随着军事力量的提升，派军机近距离拦截异国军机，是否将成为中国今后更严格管理东海防空识别区的首选方式？南京大学中国南海协同创新研究中心主任朱锋受访时表示未必如此。他说：“这次应该是孤立事件。中国军机的拦截距离有点危险，反映了飞行员当时的选择和判断，但并非意味中国东海防空识别区政策的突变。”

新加坡拉惹勒南国际关系学院海事安全专家许瑞麟向本报指出，防空识别区往往超过国家的领空并延伸入国际空域，根据国际法，国家可对飞入其防空识别区的飞机进行识别，但除非对方直接造成安全威胁，否则不应轻易进行驱赶，因为这会干扰对方的飞行自由。中国认为美国军机的抵近侦查危害了其国家利益，所以认为有权加以拦截和驱赶。

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