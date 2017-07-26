断货涨价引空酒瓶回收热 茅台空瓶回收四五百元一个

（联合早报网讯）经过短期调整之后，贵州茅台昨日收盘价为477.96元，总市值再次突破6000亿元人民币。有市场人士分析，最近茅台频传断货、零售商涨价的消息，是茅台股价攀升的重要推手。而北京青年报记者调查显示，茅台涨价引发了市场上茅台空酒瓶回收热，回收价每个高达四五百元。

据北青报报道，记者昨天探访几家商店发现，茅台大面积断货让零售商们哀叹生意难做。他们告诉记者，今年茅台酒的市场价格还算理想，比去年同期的800多元高了不少，但由于限价，他们在批发这一环节就遇到了困难。目前，茅台酒又出现严重的断供情况。

记者问及原因时，老板和几个员工相视，似乎十分无奈。老板称，自从茅台酒厂严控价格以来，零售商进货就十分困难。一方面是数量上受限制，经销商觉得目前利润太低，预估以后还有上升空间，所以干脆把存货囤起来，零售商因此拿不到货；另一方面是批发价格高，有部分经销商认为茅台酒厂的批发指导价太低，私自提价，于是零售商面临着上有终端价格限制，下有批发商抬价的尴尬处境，利润往往很低微，因此选择不再进货。

“茅台经过经销商来到地方，我们这些零售商拿到货时，进价已经提到了将近1300一瓶，如果终端价格也不能超过1299元，那几乎就没得赚。”老板的情绪有些激动。

随后，记者又咨询了几家茅台国营店，情况都十分相似，或缺货，或存货只有几瓶。国营店的店员告诉记者，今年开始厂家加紧了渠道控制，投放量也下降，大部分存货在上半年就已清空。

今年来茅台酒厂对销售控制得更加严格，制定了价格红线：53°飞天茅台(500ml)经销商的批发价不能超过1199元/瓶，终端价格也不得超过1299元/瓶。

值得注意的是，飞天茅台货源紧俏使得网上回收茅台空酒瓶格外热门。在网上随机搜索“茅台”两个字，就会弹出“高价回收茅台空酒瓶”信息，一个茅台空瓶收购价格高达四五百元，这意味着假茅台酒似乎已在暗中滋生。接受采访的其中一位老板更是对记者直言不讳地说：“我现在不卖茅台了，因为假茅台太多，实在是看不惯那些卖假酒的人。”

记者在走访时也发现，有存货的商店售价都提高至1500元/瓶左右。当记者提及1299的厂商指导价时，有位老板甚至忍不住一笑：“现在还有谁能卖到1299？1500已经算低了，现在要么是拿不到货，拿到货的都要卖到1500。”当记者追问经销商私自抬价是否属实时，老板笑而不言。

除了零售商们给出的说法，茅台酒厂官方还有“符合产品质量标准的基酒不足”等解释，无独有偶，同样面临断供的还有五粮液、泸州老窖等中高端白酒。

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