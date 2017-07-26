港法律界：“一地两检”符合基本法

（联合早报网讯）香港特区政府25日公布，将在广深港高速铁路香港段（高铁香港段）西九龙站实行“一地两检”通关程序的安排。对此，香港多位法律界人士认为，有关安排理据充分，符合“一国两制”，并无违反基本法，将有助高铁香港段发挥最大的经济效益。

中通社报道，根据特区政府公布的方案，西九龙站将参考目前实行“一地两检”的深圳湾口岸模式，即乘客在同一个地方依序办理两个不同管辖区的通关程序。

全国人大常委会香港基本法委员会委员、香港大学法律学系教授陈弘毅指出，基本法第七条列明，香港特别行政区境内的土地和自然资源属于国家所有，由香港特别行政区政府负责管理、使用、开发、出租或批给个人、法人或团体使用或开发，其收入全归香港特别行政区政府支配。因此，特区政府将西九龙站部分面积租予内地划为“内地口岸区”，做法并无违宪。

香港城市大学法学院副教授、特区立法会议员梁美芬称，内地与香港在深圳湾口岸实施“一地两检”时也有类似的租赁安排。特区政府是次将西九龙站部分面积租予内地设立“内地口岸区”，完全符合基本法。

梁美芬认同，由于“内地口岸区”在法律上视为香港特区的区域范围以外，基本法第八条、第十八条及第二十二条的规范均不适用。因此，“一地两检”安排并不违反基本法。

她指出，“一地两检”涉及内地事务，特区政府采用“三步走”的方式实施“一地两检”做法稳妥。当中，最重要的一步是由全国人大常委会作出决定批准及确认两地达成的《合作安排》。

亚太法律协会会长邝家贤表示，内地与香港在深圳湾口岸实施“一地两检”，一直运作畅顺，行之有效，市民大众亦普遍接受，这次将深圳湾口岸模式应用到西九龙站完全是合情合理。

邝家贤表示，西九龙站实施“一地两检”的方案不但符合“一国两制”，没有违反基本法，而且满足了高铁香港段的实际需要，更有效发挥高铁香港段的经济及运输等效益。

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