台美贸易对话登场 美将关切对台逆差133亿美元 

（联合早报网讯）美国贸易代表署（USTR）官员所率的访问团，将在今天（26日）与台湾展开贸易对话，预料美方关切的重点会放在，美国对台贸易逆差达133亿美元之上。

根据《风传媒》报道，关于美国对台贸易逆差，台湾行政院官员指出，美国对台贸易逆差并非因台湾有实施任何不公平贸易的手段，而是双方产业结构使然，应继续维持自由贸易。

报道指出，由于特朗普政府仍有多项人事案未定案，美国贸易代表署的三名副代表位置仍然空悬，此次率团官员将是副代表层级以下的官员。访问团将拜会经济部等相关部会，预料台湾禁止含瘦肉精猪肉进口等议题，也将被提出来讨论。

美国总统特朗普上任后，要求相关单位提出“重大贸易逆差综合报告”（Omnibus Report on Significant Trade Deficits），报告指出台湾为第14大逆差国，逆差金额为133亿美元，与台湾统计的49亿美元差距甚大，台湾说明已送交特朗普政府，不过是否被接受目前仍不得而知。

根据台湾行政院经贸谈判办公室提出的说明，台湾并非造成美国逆差产品的主要出口国，且美方统计中有多个项目并未呈现，例如台美军购与人才训练等案。

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