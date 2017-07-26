印媒：印度拟建隧道缩短到中国距离 便于军队调遣

（联合早报网讯）印度媒体称，印度边境公路机构（BRO）将在其所谓阿鲁纳恰尔邦（藏南地区）通过4170米高的塞拉山坳通道建造两条隧道，它们将把通过达旺前往中国实控线的道路里程缩短10公里。

参考消息网引述印度Zee新闻网站的报道称，24日，BRO发布的消息说：“这些隧道将让印度陆军在提斯浦尔和达旺的军队总部之间的通行时间至少缩短一小时。此外，这些隧道将确保NH13高速路——尤其邦迪拉和达旺之间171公里长的路段——在所有天气条件下都可使用。”

报道称，印度希望通过东喜马拉雅地区的崎岖地形更快到达前方。BRO所辖项目下的第42边境公路工作组的负责人RS。拉奥已经向阿鲁纳恰尔邦西卡门县副行政长官索娜尔·斯瓦鲁普提出正式申请，以获得土地来建造塞拉隧道。

该项目包括从拜萨基拓宽现有的单车道公路，使之变成双车道，然后分出一条长12.37公里的新路段。还包括建造长分别为475米和1790米的两条隧道，每条都通过塞拉-贾布雷拉山脊，并同现有的巴利巴拉-焦杜尔-达旺公路相接。在通过塞拉山坳通道建造两条隧道后，有关公路的长度会减少大约6.5公里，并可避开塞拉山坳通道两边的高海拔地区、陡坡和发夹弯。

斯瓦鲁普说：“通向达旺的公路的新开路段长12.37公里，海拔高度将在1.1万至1.2万英尺之间（约合海拔3500米-4000米）。”

BRO管理着印度边境地区的公路，它已经完成了计划中隧道的技术细节。印度媒体认为，这些隧道对于印度军队来说是一个福音，因为冬季塞拉山坳通道上的降雪会让道路极其难行，妨碍公路的连通性。

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