吴敦义两岸政纲出炉 坚决反台独

（联合早报网讯）国民党准主席吴敦义主导的820全代会，“政策纲领”草案出炉，最受关注的两岸政策部分，政纲以2005年连胡五项愿景、两岸和平发展、“九二共识、一中各表”，取代前主席洪秀柱的“和平政纲”，强调坚决反对台独的立场，政纲通篇没有“和平协议”四个字，也没有任何“深化九二共识”的论述。

联合报报道，吴敦义将在8月20日的全代会正式就任党主席，全代会将通过吴敦义党主席任内最重要的政策纲领，主题是“革新，团结，重返执政”。根据刚出炉的政纲草案，两岸政策分别在总论及两岸领域政策纲领中做出完整论述。洪秀柱党主席任内通过的两岸政策纲领，强调“深化九二共识”，积极探讨以“和平协议”结束两岸敌对状态可能性，这些内容恐将遭全部删除。

吴敦义主导的两岸政策纲领，标举“增进两岸互信，追求台湾稳定”，两岸政纲内容为：将以维护中华民国宪法架构下，维持台海稳定现状，并且在“九二共识、一中各表”的政治基础上，推动两岸交流，积极弘扬中华文化，相互尊重与包容，促进两岸永续发展，以追求台海和平稳定。

针对行政院通过两岸人民关系条例部分条文修正草案，严格规范高阶退将官员赴中国大陆的活动，两岸政纲中也反对民粹挟国家尊严之名，对军公教行箝制言论之实，或以法律限制人民权利。

政纲在总论部分，同样对两岸关系有所着墨，强调要“确保和平发展的两岸”，内容指出，2005年，国民党与对岸达成“连胡五项愿景”，奠定两岸和平发展的基础。马英九总统八年主政期间，以维护中华民国宪法架构下，维持台海稳定现状，并在“九二共识、一中各表”的政治基础上，恢复两岸制度化协商，陆续签署包含ECFA在内等23项协议，让两岸红利与全民共享，这是国民党一向的坚持。

政纲草案提及，未来国民党将持续在两岸共同的政治基础上，推动各项合作，首要工作是强化国民党处理大陆事务的能力，提升台商服务中心的功能，使两岸经商、就业、求学的民众皆可获得保障。同时维护中华文化的发展，重新使两岸人民心意相连。

政纲强调，国民党坚决反对台独，深知唯有在尊重“九二共识、一中各表”的基础，两岸合作才可互利双赢，唯有和平发展的两岸关系，才会使得台湾人民受惠。国民党将透过政党交流与民间互动，持续保障两岸人民的权益。

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