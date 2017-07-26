崔天凯：中美相互需求和共同利益远大于彼此分歧

（联合早报网讯）中国驻美国大使崔天凯25日在华盛顿表示，中美两国的相互需求和共同利益远远大于彼此分歧，同时必须高度重视中美关系面临的困难和挑战，全力防止任何可能导致中美关系“脱轨”的风险。

中新社报道，崔天凯是在出席中美研究中心“中美关系的前景与挑战”研讨会并发表主旨演讲时作出上述表态的。他说，中美两国应根据不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，共同建设强劲、稳定的关系。中美不能再搞“冷战”，更不能打热战，也不能陷入“冷和平”。

崔天凯突出介绍了不久前举行的中美全面经济对话的成果。他说，中美双方通过共同努力实现了成功对话，重申双方将加强对话与协调，发展经济关系，管控可能的分歧。双方认识到，虽然对话无法立即解决所有分歧，但对抗的道路更不可取。

崔天凯称，世界最大的两个经济体选择互利共赢的建设性对话，为全世界注入了难得的乐观信心。当前世界经济形势充满了不确定性，这样的再确认比任何具体协议都更能提振工商界的信心。

崔天凯表示，虽然中美合作取得了很多积极成果，但中美关系的发展从来不是一帆风顺的。我们必须高度重视中美关系面临的困难和挑战，全力防止任何可能导致中美关系“脱轨”的风险。

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