中国央企打造电商平台 去年交易规模超1.4万亿元

（联合早报网讯）由14家中国中央企业发起的央企电子商务联盟26日在北京召开成立大会，致力于打造跨界合作新平台，实现央企在电子商务方面的合作共赢。

中新社报道，据中国电子商务研究中心提供的数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模20.2万亿元（人民币，下同），同比增长23.6%。

其中，中央企业电子商务发展迅速。据国务院国资委统计，其监管的101家中央企业中，有71家企业电子商务取得规模化发展，占中央企业总数的70%，形成了国网商城、中粮我买网、欧冶云商等一批具有代表性和市场影响力的电商平台。2016年，电子商务交易总规模超过1.4万亿元，比2015年增长了近两倍，注册用户总数超过12亿人次，比2015年增长45%。

上述14家央企包括国家电网、航空工业、兵器工业集团、南方电网、中国华电、中国联通、宝武钢铁集团、中粮集团、中国五矿、中国建筑等在内的业界巨头。

国务院国资委副主任徐福顺在大会上指出，中央企业电子商务联盟的成立，是中央企业践行“互联网+”行动计划的积极举措，同时标志着中央企业电子商务发展进入新的阶段，具有重要意义。

针对下一步中央企业电子商务发展，徐福顺希望央企提高认识，落实“互联网+”行动计划；强化协同合作，服务中央企业发展；加强联盟自身建设，不断扩大影响力。

业内认为，该平台的建立，有利于进一步发挥中央企业电商产业优势和社会影响力，深入挖掘中央企业电商跨产业跨领域的协同价值，服务实体经济转型升级。

免费试阅14天