接见德国西门子访问团 蔡英文：盼参与政府推动能源转型

（联合早报网讯的）台湾总统蔡英文今天（26人）上午在总统府接见德国西门子公司访团，希望未来台湾及西门子能够在新能源、智慧机械等各领域，持续加强交流与合作，共同开拓国际新兴市场，再创双赢局面。

自由时报报道，蔡英文说，政府期待在能源转型的路上能够有西门子的参与。对于西门子规划在今年底前，将离岸风机亚太营运总部移到台湾，并与台湾业者合作，健全离岸风机的产业链，进而一起进军国际市场，蔡英文表示相当欢迎，也祝福西门子在台湾的各项计划顺利成功。

提及智慧机械产业，蔡英文指出，政府已于今年2月启动“智慧机械推动办公室”，未来将持续整合政府及民间资源，带领台湾机械产业进入创新、智慧化的工业4.0时代。尤其是过去，台湾的机械产业已与西门子在智慧製造领域有密切的合作，也累积了丰富的成果。因此，她也希望，西门子能够在现有的合作基础之上，善用台湾ICT产业的优势，进一步来台设立智慧机械研发中心。

蔡英文致词时表示，耐克（Cedrik Neike）董事甫于今年4月上任，本月就来台湾访问，显示西门子集团非常重视台湾。对于访宾此行来台，她代表政府与人民，表达诚挚欢迎之意。

蔡英文指出，从电机电子、基础工业到智慧城市等各个领域，西门子都扮演非常重要的先驱者角色。她相信，不论在任何面向，台湾与西门子都有许多合作交流的机会。以能源为例，台湾目前正在积极推动新能源的发展，希望到2025年，包括太阳能及离岸风力等再生能源占总发电的比例，能够达到20%。



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