湖口584旅爆发疑细菌性脑膜炎 台军方：全连已投药

（联合早报网讯）台湾陆军新竹湖口陆军584旅爆发疑似细菌性脑膜炎疫情，并有一名士兵在本月23日不明原因死亡，军方紧急通报在营及休假官兵身体不适应立即就医，七位住院官兵住院观察，经诊断有两员疑似细菌性脑膜炎，病情已控制，其他五名初步排除脑膜炎，预计这五名明天将出院。

联合新闻网报道，陆军第六军团指挥部今天（26日）说，所属装甲第584旅张姓士兵在22日休假在家，因发烧身体不适，即由家属陪同至国军桃园总医院住院就诊，隔天日清晨病情恶化，经医院急救后宣告不治，确切死因刻由桃园地方法院检察署确认中。目前已由医疗单位持续监控，并落实营内环境消毒及官兵自主健康管理，六军团特别扩大防处，且第一时间已将其她七名身体不适的官兵送医，经诊断两员疑似细菌性脑膜炎，五员已初步排除脑膜炎。

第六军团指出，在防疫考量下，即依相关单位建议，针对全连官兵实施脑膜炎预防性投药，并依规定通报防疫单位。

新竹县卫生局疾病管制科今天指出，军方报告后，第一时间已与疾病管制署的防疫医师协同过去，由于细菌性脑膜炎是经由呼吸道接触传染，透过口鼻黏膜等近距离的接触都会传染，或于密闭空间也会传染，卫生单位针对疫情，包含营区内部的通风、卫生等环境调查，初步都没有问题。

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