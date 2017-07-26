中国在线教育平台流利说完成近1亿美元C轮融资

（联合早报网讯）中国在线教育平台流利说今天（26日）宣布，已完成近1亿美元的C轮融资，华人文化产业投资基金和双湖资本领投，挚信资本、IDG、纪源资本等流利说的早期机构投资者全部跟投。

路透社报道，公司新闻稿指出，流利说周三还与国内知名教育集团好未来（前身为学而思）（TAL.N）达成战略合作，流利说成为好未来旗下产品英语口语评测技术的合作伙伴，好未来旗下学而思英语、励步英语等业务将采用流利说提供的英语语音评测技术，后续流利说还将与好未来所有子品牌的英语产品紧密合作。

流利说创始人兼首席执行官（CEO）王翌表示，“完成此轮融资后，公司将在全球范围内加大招集顶尖人工智能（AI）人才的力度，巩固和加大自身在AI教育领域的领先优势，不断推出更多更好的AI驱动的教育产品与服务。”

流利说亦是国内领先的AI企业，已拥有全球最大的中国人英语语音数据库。去年7月其发布世界首款AI英语老师，一年时间内已有付费用户近60万人，并在今年2月实现规模化盈利。截止7月初，流利说的旗舰产品APP已拥有4500万用户。

流利说是专注于科技和传媒投资的华人文化基金投资的首个AI项目。华人文化董事长黎瑞刚表示，“华人文化与流利说合作，是我们用AI打通教育和媒体娱乐内容这个方向上的新的尝试和探索。”

双湖资本由龙湖地产董事局主席吴亚军2013年创立，是中国大陆最早的机构化、专业化管理的家族办公室之一，重点布局TMT（电信、传媒和科技）、医疗健康、新金融、场景消费体验、文化体验等七大领域。

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