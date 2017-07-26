杨利伟：今年将面向社会选拔第三批航天员

（联合早报网讯）在今天（26日）开幕的“首届中国航天员飞天摄影作品展”上，中国航天英雄、载人航天工程办公室副主任杨利伟透露，中国将在今年启动第三批航天员的选拔工作。与之前航天员选拔标准不同的是，这次将面向社会，选拔那些有工程背景的工程人员和科研人员，他们将在未来的太空任务中担任空间站、航天器的维护、维修、组装、出舱和其他使命。

环球网报道，这次展会公布了中国航天员在太空拍摄的近百张作品，包括杨利伟的首张“太空自拍”、刘洋“站着睡觉”等，展现航天员鲜为人知的太空工作、生活场景。

杨利伟站在“太空自拍”照片下回顾说，“当年我拍照时是在返回舱内，只有两个狭小的舷窗可以对外拍摄，视角很有限。现在的航天员情况有了很大改变，特别是有了天宫一号目标飞行器和天宫二号空间实验室之后，我们对地观测的视角多了，舷窗也更大了，拍摄的地球照片更加精彩，从侧面反映了我们航天技术的发展，航天员在太空的生活和工作环境也都大大改善。未来有空间站之后，我们对地观测的视角可能会更大。”

他同时还透露，计划将在今年启动第三批航天员的选拔工作。“随着中国载人工程的推动，为保障下一步空间站的建造和运营，我们准备选拔第三批航天员。这批航天员，我们不仅要选拔航天器的驾驶员，还要选拔空间工程师。以前第一批和第二批航天员都是在空军飞行员中选拔的，而这次我们将面向社会，选拔那些有工程背景的工程人员和科研人员。让他们加入我们的航天员队伍，在将来的太空任务中担任空间站、航天器的维护、维修、组装、出舱和其他使命。”

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