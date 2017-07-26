彭丽媛卸任军艺院长 专注做“第一夫人”

（联合早报网讯）解放军艺术学院已并入国防大学，更名“国防大学军事文化学院”，新门牌上周正式挂上，意味这所成立逾半世纪、孕育众多中国顶尖艺术家、作家的军事学府走入历史。

星岛日报报道，中国国家主席习近平夫人彭丽媛卸任学院院长，调任中央军委政治工作部评审委员会高级评委，将更专注于“第一夫人”的角色。

星岛日报于今年2月报道，歌唱家出身的彭丽媛响应军改，她担任院长的解放军艺术学院（简称军艺）将并入国防大学。4月中旬，该院正式更名为国防大学军事文化学院，但当时学院大门还是挂着老门牌。

报道说，位于北京海淀区中关村南大街十八号的军艺校址，校门牌已经换成“中国人民解放军国防大学军事文化学院”，门口则仍然树立习近平“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队”的牌匾。

消息人士透露，彭丽媛不担任更名后的国防大学军事文化学院院长，而是调往中央军委政治工作部评审委员会任高级评委。新任院长传由原军艺副院长张启超担任。

军艺创建于1960年，是解放军唯一一所多学科、综合性高等艺术院校，为全军培养文学艺术人才、文化管理干部和开展军事文艺研究等，被誉为“军队作家、艺术家的摇篮”。2012年起，由彭丽媛担任院长。

报道说，彭丽媛卸任院长后，将专注于“第一夫人”的各项社会公益工作。她目前是“世界卫生组织爱滋病防治亲善大使”及“中国控烟形象大使”。近年，彭丽媛也多次陪同习近平外访。



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