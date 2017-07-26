北京今年入汛以来降水量较常年偏多两成以上

（联合早报网讯）今年入夏后，高温和雨水在北京的天气舞台上轮番登场，入汛之后的降雨天气尤为频繁。据北京市气象局今天（26日）通报称，截至当日8时，今年入汛以来，北京的平均降水量为267.8毫米，较常年平均同期降水量（214.0毫米）偏多25%。

中新社报道，受短波槽和副热带高压外围暖湿气流的共同影响，25日后半夜至26日上午，北京大部分地区出现小到中雨，怀柔、密云、房山等区局地出现大雨。本场降雨在炎炎夏日为民众送来清凉，当日的最高气温预计仅在24℃。

据北京市气象局发布的最新数据，26日零时至11时，全市的平均降雨量为9.4毫米，城区4.3毫米；最大降雨出现在昌平花塔37.2毫米；最大小时雨强出现在房山金鸡台，26日7时至8时降雨18.6毫米。

根据通报，截至7月26日8时，今年以来北京全市（20个国家级气象观测站数据，下同）平均降水量316.4毫米，较常年（1981年至2010年，下同）平均同期降水量（294.0毫米）偏多近10%；入汛以来，北京全市平均降水量267.8毫米，较常年平均同期降水量（214.0毫米）偏多25%。

气象部门预计，26日午后京城仍有小到中雨，傍晚前后大部分地区降雨减弱并趋于结束。27日起，北京的气温总体将呈现逐步升高趋势。

据北京市气象台首席预报员尹晓惠介绍，7月下旬到8月上旬是北京主汛期，降雨过程频繁，需防范短时强降雨、雷暴大风等强对流天气对城市运行的影响；加强对中小河流、水库等的巡查及排险和加固，排查旅游景区和建筑工地的隐患点；加强防范山区较强降雨可能诱发的中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。

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