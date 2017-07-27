故宫院长：北宋画作《千里江山图》9月将展出

（联合早报网讯）北京故宫博物院院长单霁翔26日在新华网“思客讲堂”上谈及自己对故宫文物、藏品的看法。他同时透露，故宫所藏北宋画作《千里江山图》将于今年9月展出。

据中新网报道，单霁翔认为，要让文物活起来，就要充分挖掘文物藏品跟当代人们生活之间的联系。“目前故宫有3.9万件生活用具，这是非常有趣的一类藏品，以前展览得不够。比如故宫里还有大量中草药，因此我们会举办中草药展。”

同时他还透露，北宋王希孟的画作《千里江山图》今年9月将再次展出。“故宫的重要书画作品每次展出不能超过两个月，展出以后回去‘睡觉’不得少于3年。《千里江山图》今年9月将在午门燕翅楼的一个大展中亮相，欢迎大家来看。”

清朝入关后的十个皇帝中，有五个登基时是未成年皇帝。单霁翔直言，这些“小皇帝”给他抱到宝座上就是皇帝，下来就是小孩，所以故宫收藏了大量玩具。“我们还要办儿童玩具展，让大家看看小皇帝们玩哪些玩具。”

“故宫还有6200件明清家具，堆在30多个库房里，里面90%的藏品大家都没看过。”单霁翔表示，目前故宫正在筹备在南大库来办家具展，将在里面展出2400件明清家具，让这些藏品走出库房。

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