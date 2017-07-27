官方首次披露：李立国愿因民政部违纪案"引咎辞职"

（联合早报网讯）26日，中纪委官网刊发《近距离·走进中央纪委第二纪检监察室》一文。其中披露，在查处民政部系列违纪案件中，李立国、窦玉沛在组织谈话第一天，均表示自己对该领域发生的问题具有不可推卸的责任，愿意引咎辞职。

据“政事儿”报道，去年11月7日，中国十二届全国人大常委会经表决免去了李立国的民政部部长职务，任命黄树贤为民政部部长。此前，李立国已经在民政部干了13年，担任了6年民政部部长。

三个月后，2月8日，中纪委通报，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责。李立国受到留党察看二年、行政撤职处分，降为副局级非领导职务，终止党的十八大代表资格；窦玉沛受到党内严重警告处分，终止党的十八大代表资格，提前退休。

据政事儿称：在查处民政部系列违纪案件中，李立国、窦玉沛在组织谈话第一天，均表示自己对该领域发生的问题具有不可推卸的责任，愿意引咎辞职，并针对相关业务和党建工作提出改进建议。二人均对自己的错误行为充满悔恨、作出深刻检查，表示完全服从组织决定，感谢中央和中央纪委的教育、挽救，愿意进一步接受组织的任何处理。

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