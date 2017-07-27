海航28亿元收购美国GEE交易终止

（联合早报网讯）当地时间7月25日，美国机上娱乐系统供应商Global Eagle Entertainment Inc. ( GEE)向美国证监会递交文件称，因未能及时取得美国外资投资委员会（CFIUS）的许可， 该公司终止了与海航集团旗下公司北京喜乐航科技股份有限公司（喜乐航）的收购协议。

据财新网报道，喜乐航是一家新三板挂牌公司，成立于2012年8月，是海航集团旗下专注天地互联技术开发和客舱生态平台运营的科技公司。官网资料称，喜乐航已与海航集团旗下多家关联航空公司签订航空互联网改装和平台运营协议，拥有约500架飞机的改装和运营权。GEE则是全球第三大IFC（天地互联）解决方案供应商、全球第一大IFE（客舱娱乐）内容分发和供应商、全球第一大海上卫星通信运营商，服务于全球200余家航空公司，安装、运营飞机超过700架，业务覆盖北美、亚洲、中东、欧洲、非洲、大 洋洲和南美等地区，负责提供包括电影、电视、音频、游戏等在内的各种航空版权内容，特别在游戏领域处于垄断地位。

2016年11月9日喜乐航曾发布公告称，将通过旗下位于美国特拉华州的全资子公司Shareco America进行本次重大资产重组的具体实施，认购GEE新发行的股份新发行的股份及部分要约收购GEE股东所持有的股份，合计获得GEE34.90%股份，交易总作价约4.16亿美元（约合人民币28.06亿元），交易方式为现金支付。喜乐航称，拟通过债务融资及商业银行借款方式募集资金。

本次交易分为两个阶段。喜乐航将于第一阶段认购新股持股9.9%，随后通过认购新股和受让老股增持至34.9%。若交易完成，喜乐航将成为GEE的单一最大股东，获得相应的董事会席位。同时，双方还计划成立中国合资企业。喜乐航董事长孙奇杰曾表示：“这将是一次具有巨大协同效应的海外投资。这次投资将拉开喜乐航与国内竞争对手的差距，推动国内航空互联网市场的快速发展，帮助GEE挑战全球第一大天地互联和客舱娱乐供应商宝座。”

GEE在向美国证监会递交的停止收购交易文件中称，收购协议终止后，GEE仍会与海航集团方面继续讨论在中国市场合作的机会，但目前无法告知具体进展。



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