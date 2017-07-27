王毅：中国-东盟关系要迈向新阶段

（联合早报网讯）昨天（26日），中国外长王毅集体会见东盟（亚细安）十国驻华使节，在东亚合作系列外长会议召开之前，与使节们就中国-东盟关系和东亚合作交换意见。

据中国外交部网站报道，王毅说，今年是东盟成立50周年，明年是中国-东盟建立战略伙伴关系15周年。双方关系处在承前启后的关键节点，面临更大发展的契机。中方倡议，中国-东盟关系要着眼未来，迈向新阶段；东亚合作要抓住机遇，塑造新前景；南海问题要排除干扰，保持积极势头。中方愿与东盟国家一道，立足当前，着眼长远，加强“一带一路”倡议和东盟发展规划对接，推进双方各领域合作提质升级，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。积极探讨和开展海上合作，维护南海地区来之不易的稳定局面。共同引领东亚区域合作，为地区一体化和经济全球化注入正能量。

东盟国家驻华使节高度评价东盟-中国合作的显著成就，赞赏中方长期以来高度重视与东盟的友好合作，支持东盟共同体建设和地区一体化进程，为维护地区和平与繁荣作出了重要贡献。东盟国家欢迎中方为推进中国-东盟关系和东亚合作提出的各项倡议，期待与中方加强发展战略对接，深化全方位务实合作，特别是推进“一带一路”建设合作。

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