港媒：印军入侵 中方不开战有四原因

（联合早报网讯）中印对峙僵局，虽然双方都高姿态向喊话，但目前为止解放军并未出手，引发外界对双方军事实力的种种揣想；港媒分析，中国至今还没有开打有四个原因。主要是在局部特定区域上，印军实力不比中国差。

据香港网媒《超讯》分析，首先，印度在特定地域上的实力较强，如这次对峙地点主要在高原，面对的是印军强悍的第33军，下辖3个山地师，高原作战能力很强。日前美国核子专家克里斯藤森与诺瑞斯发表《2017年印度核武力量》报告称，印度的核弹头原本都瞄准宿敌巴基斯坦，但随着中印近来情势，战略关系发生变化，印度已把核导弹的目标转向中国。港媒分析指出，相较印度，近年中方军队防御点多面广，发展重点放在沿海地区，但在中印边境尚未形成局部的强大战斗力。

其次，在争取国际舆论上，拉长对峙时间，可向国际社会展示此次是印军侵犯中国领土，从而争取国际社会的最大化支持，让中国能争取国际社会广泛同情。

第三，中国周边还有其它问题，如南海问题有美国势力“无处不在”，问题棘手；中日矛盾依然很深厚，在钓鱼岛还是衝突不断；朝鲜问题更是烫手山芋，诸如这些都要妥善处理，才具备条件解决印军入侵问题。

最后，若要对印开战，也要等待有利的时机，正如1962年中国对印度出兵时，也先有了一年多的准备，抓住了当时美苏古巴危机的时机点，最后才获得胜利。

此外，也有其它观点从气候因素切入，认为到了9月底，对峙的洞朗地区下雪后，印军会待不住，中印边界上的大部分地区到了冬季，人类是无法生存，若一时半刻僵局未解，双方可能均要先撤兵，到回暖之时再来处理。



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