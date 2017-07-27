台湾学者：变更国语无疑是自我窄化

（联合早报网讯）旺旺中时最新民调显示，大部分民眾都倾向应先学好国语，尤其当今全世界的人都在竞相学习北京话，我们更不该放弃原本优势。 （本报资料照片）

据中国时报报道，台湾文化部计划推动国家语言立法，但变更官方语言，兹事体大，不少学者表示担忧，觉得无端挑起议题，造成民眾困扰，也徒增两岸对立的危险。

据报道，台湾中央研究院院士曾永义表示，用闽南语来当国语，等于是拿中国大陆地区的一种方言来作为官方语言，无疑是自我窄化。

台湾前文化部长洪孟启表示，现在全世界有五分之一的人口说普通话，全世界也都在学北京话，我们不应放弃本身既有的优势。

台湾前教育部长、汉语神经语言学者曾志朗表示，语言的发展十分复杂，应审慎面对，他强调，政府应该要广为征求专家意见，同时也了解地方的需求，两边都不能偏废。

北京话是华语的一支，闽南语也是，中华民国以北京话为国语，已长达一百多年歷史，曾永义表示，语言是一种沟通工具，实在不应自我设限，“文化眼界要高瞻远瞩，如果自我设限，国民的智慧也会慢慢狭隘，真的变成岛国寡民，台湾虽然是岛国，但是不要太设限，毕竟我们说的国语，可以和全世界所有的华人沟通。”

曾永义也忧心文学创作受到限制，“语言是沟通工具，也和文学相关，闽南语有许多字词是有音无字，如果要作文学创作，只得拼音，会变得不伦不类，恐怕将来文学创作也会有困难，这是很大的问题，作为政策一定要多方思考。”

针对旺旺中时最新民调结果，大部分民眾都倾向应先学好国语，洪孟启认为，民调结果的确反映了实际层面，当现今全世界的人都在学北京话，有人却反而要朝着反方向走，放弃原本的优势，这是非常不切实际的举动。

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