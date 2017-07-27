福建女教师独游北海道失联逾四日

（联合早报网讯）中国福建一名女教师本月18日（上周二）独自赴日本北海道旅行，原定25日（本周二）回国，却于22日（上周六）与家人失去联系，至今失踪已超过四天。

据明报报道，危秋洁在福建邵武市一所小学担任语文老师，本月18日独自一人前往札幌游玩，22日早上离开日本札幌OCHO旅馆，出门时只带了手机、平板电脑等物品，行李仍留在房间中，之后就没有消息了，其家人及朋友均未能联络她，旅馆23日已报警处理。

据悉，危秋洁原定25日下午5点乘坐直飞上海的航班回国，航空公司现证实她没有登机也没有更改机票，亦没有其出入境记录。危秋洁弟弟表示，姊姊“失踪前一切正常，没有说过什么特别的话”。

危秋洁父亲表示，女儿最后一次与他联系是在22日下午4点左右，当时女儿通过微信对父亲报平安表示，已经回到了居住的地方，由于平常会游玩至下午6点才回到旅馆，当时他还好奇问女儿为何那么早就回去，但旅馆的闭录电视显示危秋洁当日并没有再回到旅馆，而危秋洁于21日曾在微博张贴照片，23日在微博“点赞”一条有关歌手孙燕姿生日的微博后却再没有任何消息。

中国驻日本札幌总领事馆表示，已得知领事馆并与当地警方取得联系，要求当地局方展开搜索，惟目前还没有进一步消息。

免费试阅14天