美中情局长：美国最大威胁是中国不是俄国

（联合早报网讯）美国中情局(CIA)局长麦克·蓬佩奥(Mike Pompeo)说，长期来看，对美国最大的安全挑战来自中国，而非俄罗斯。

据中时电子报报道，蓬佩奥日前接受《华盛顿自由灯塔》採访表示，中国、俄罗斯和伊朗都将对美国造成重大问题，其中中国的威胁最大，因为其良好的经济和不断加强的军事实力。逃亡美国的大陆富商郭文贵，曾表示中国目前在美国共有25000名间谍。蓬佩奥虽然没有证实这个数字，但他表示中国正在为削弱美国实力做出很多努力。另外，他也提到中国透过网路窃取美国商业与军事机密、技术。

在此之前，美国中情局前局长迈克尔·海登(Michael Hayden)曾在美国总统大选前说出，虽然中国不是美国的敌人，中国也没有理由成为美国的敌人，但他呼吁“无论谁当选为下任美国总统，都要认真对付中国威胁。”

另外，美国智库布鲁金斯学会东亚政策研究中心主任卜睿哲(Richard C. BushIII)，在被问及究竟中、俄对美国的威胁更大时，他说：“对美国利益更大的威胁应该是在东亚的局势，特别是在海事方面。并不是说东欧的问题就不重要，但是，因为中国正在崛起，他们改变东亚现状的能力要远超过普丁改变东欧现状的能力。”

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