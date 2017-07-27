9月起复兴号提速至350公里 京沪高铁缩至4.5小时

（联合早报网讯）7月27日，中国铁路总公司安排“复兴号”在京沪高铁开展时速350公里体验运营，来自中国国家有关部委、企业，部分院士、专家及铁路行业有关单位负责人，共计300余人参加了体验运营。体验过程中，铁路部门向参加体验的人员介绍了“复兴号”动车组有关情况，并进一步征求了对“复兴号”动车组及中国高铁发展方面的意见建议。

据人民日报客户端报道，京沪高铁是目前中国和世界上设计建设标准最高的高速铁路，2008年1月开工建设，在设计、建设、验收中全部按时速350公里标准展开，工程质量和设备设施满足时速350公里安全运行的技术规范和标准，并通过了国家验收。

据报道，京沪高铁2011年6月30日开通运营，经过6年的安全运营实践，固定设施设备长期保持优良状态，运营安全稳定，积累了较为系统完整的安全运营管理经验，顺利度过了运营初期。“复兴号”是按照时速350公里运营研发制造的中国标准动车组，在完成了型式试验、科学试验和60万公里运用考核后，取得了国家颁发的型号合格证，

中国铁路总公司安排“复兴号”在京沪高铁开展了时速350公里实车、实重和实速检验检测、可行性研究和运营安全评估，组织两院院士、铁路专家进行了评审咨询。通过全面系统的科学论证和综合评估，一致认为，京沪高铁满足按设计速度350公里/小时运营要求。

下一步，铁路部门将进一步做好技术准备、设备精调、人员培训、运营准备等工作，预计在今年9月京沪高铁实施新的列车运行图后，组织“复兴号”按时速350公里正式上线运营。届时，京沪高铁全程运行时间在4个半小时左右。

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