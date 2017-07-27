中国商务部：正对滴滴与优步中国合并进行反垄断调查

（联合早报网讯）就去年8月滴滴与优步合并案的反垄断调查问题，中国商务部发言人高峰今天回应称，商务部反垄断局已多次约谈滴滴出行，也正在对滴滴出行和优步中国合并案依法进行调查。

据中新网报道，高峰是在今天的商务部例行发布会上做出上述表态的。他在发布会上发布了近期商务领域重点工作情况，并现场回答媒体提问。

有记者问：有报道称，中国出租汽车产业联盟致函商务部，就2016年8月滴滴与优步合并案的反垄断调查咨询进展情况，请问商务部对此有何评价？

高峰透露，目前，商务部尚未收到中国出租汽车产业联盟的函件。同时，他还表示，商务部反垄断局已多次约谈滴滴出行，也正在根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》、《经营者集中申报办法》和《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》对滴滴出行和优步中国合并案依法进行调查。

高峰称，网约车属于互联网行业的新业态，技术、产品和商业模式日新月异。商务部在深入研究互联网行业竞争规律和特点基础上，全面分析评估交易对市场竞争和行业发展的影响，并通过召开座谈会、实地调研、委托第三方机构进行经济分析等多种方式，进一步了解网约车运营模式和市场竞争状况等。

高峰还表示，商务部将坚持鼓励创新、科学监管的原则，维护公平竞争的市场秩序，促进网约车行业的创新发展。



免费试阅14天