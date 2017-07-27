易到CEO彭钢申请离职获批 彭钢：易到去乐视化的真正标志

（联合早报网讯）2017年7月27日，易到CEO彭钢对《财经》独家回应了离职传闻。他表示，其原计划是在7月17日和四名高管离职时一起宣布，但考虑到易到业务恢复和过渡期平稳，CEO离职一事延后至9月初。关于离职后的去向，彭钢表示目前暂未做好打算。

据财经杂志报道，此前已有四位高管离职，在彭钢看来，CEO的离职将是"易到要去乐视化的真正标志。"

易到在2015年10月运营状况出现危机时接受乐视7亿美元入股。后者占易到股份70%，是易到的控股股东。2016年初，乐视派驻新的管理团队进驻易到，何毅任董事长、彭钢任总裁。2016年6月工商注册信息发生变更，易到法人由周航变更为彭钢。此后易到从周航时代开始全面乐视化。

彭钢此前在乐视控股任CMO一职，深受贾跃亭器重，被认为是在乐视体系下培养的典型的生态型人才。多位易到员工对《财经》记者表示，彭钢是一个很好的营销人才，同时管理风格强势。

乐视的到来一方面延长了易到的战斗力，另一方面也带来了颇为激进的乐视文化，一些老员工出现不适。2017年4月20日，易到三位联合创始人周航、杨芸、汤鹏集体宣布离职后，由彭钢出任易到CEO一职。

2017年6月28日，易到找到接盘侠，新任控股股东是为私募股权投资基金韬蕴资本。此后7月17日，易到发布公告称，易到CFO任汝娴、CTO袁斌、法务VP刘晓庆、HRVP马冬，已分别向公司提交辞职申请，易到方面批准以上离职申请。

彭钢告诉《财经》记者，本来在这一天CEO也准备一起宣布离职，但考虑到易到业务恢复和过渡期平稳，CEO离职一事延后至9月初。在彭钢看来，CEO的离职将是"易到要去乐视化的真正标志。"

此前消息称，韬蕴方面已经在物色新CEO。彭钢称，易到本身的价值毋庸置疑，但是关于新CEO的物色情况等信息他也不了解。

一位易到相关人士表示，CEO离职消息确定后，董事长何毅离职也是迟早的事。

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