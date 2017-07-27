台湾总统府：乐见鸿海百亿美元投资美国

（联合早报网讯）白宫宣布，鸿海集团将在美投资100亿美元、于威斯康辛州设面板厂。台湾总统府发言人黄重谚今天说，任何有助台美间经贸关系更紧密的投资与合作，府方都乐见。

据中央社报道，美国总统特朗普今天宣布苹果代工厂鸿海集团在威斯康辛州设厂、价值100亿美元的投资案，实现这家台湾制造业巨擘在美投资的承诺。

台湾总统府发言人黄重谚今天受访指出，美国是台湾在国际上最重要的经贸伙伴，任何只要有助于台美间经贸关系的更为紧密，有助于台湾产业发展的更进一步，相关的投资与合作，“我们都乐见”。

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