PayPal与百度合作加码跨境消费

（联合早报网讯）7月27日，百度与支付平台PayPal达成战略合作。根据协议，中国消费者将可以在中国境内通过百度钱包，在PayPal的国际商户中进行购物和付款。

据财新网报道，PayPal总裁兼CEO Dan Schulman在一份声明中表示，通过与百度的合作，PayPal的1700万国际商户将有更多机会接触到数以百万计的中国消费者。同时，PayPal希望通过合作，扩大在中国的覆盖率。

在同日举行的财报会议上，Dan Schulman认为，此次与百度的合作，和PayPal之前和谷歌Android的合作有相似之处。4月，Android与PayPal达成合作，PayPal将成为Android Pay用户可使用的移动支付平台；7月，三星也与PayPal达成合作，Samsung Pay全面支持PayPal。

Dan Schulman表示，从今年晚些时候开始，本次合作将会为中国消费者提供更多的消费方式，到美国的PayPal商户中购物。在过去的18个月间，PayPal促成了24项重大合作，以扩大PayPal平台的覆盖面。

百度则借此加紧布局海外移动支付市场。百度高级副总裁朱光表示，希望通过与PayPal在技术与产品创新方面的合作，提高百度用户的跨境消费体验。

百度在声明中称，百度钱包目前已拥有超1亿激活用户。市场研究机构易观智库的数据显示，2017年第一季度，在中国第三方移动支付市场上，支付宝占到交易规模的五成，腾讯占四成，百度钱包排在第八位。

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