中国商务部：美国大米输华还缺两步骤

（联合早报网讯）经过中美双方多轮磋商，2017年7月19日首轮中美全面经济对话在华盛顿举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了《关于美国输华大米植物卫生要求议定书》

据财新网报道，据商务部官方网站消息，7月26日，商务部新闻发言人就美国大米输华贸易发表谈话。全文如下：

7月26日，商务部新闻发言人就美国大米输华贸易发表谈话。

经过中美双方多轮磋商，2017年7月19日首轮中美全面经济对话在华盛顿举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了《关于美国输华大米植物卫生要求议定书》，这标志着中美双方就美国大米输华的检验检疫要求达成了一致，这是根据中国《进出境动植物检疫法》《食品安全法》实施的第一步法律步骤。

美国大米对华开展贸易还要完成以下法律步骤：一是美国大米生产加工企业有意对华出口大米的，需经美国政府注册并向中国国家质检总局推荐。经质检总局认可的企业，可对华出口大米。二是为防止有害生物传入，美方需对获得资格的企业生产的输华大米进行熏蒸，熏蒸药物、方法等技术条件需经中方专家评估、确认。以上三个步骤缺一不可。目前只完成了第一个步骤，美国大米对华贸易尚不能开展。

免费试阅14天