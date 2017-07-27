上半年中国国企利润同比增长24.3%

（联合早报网讯）中国财政部公布的最新数据显示：2017年1—6月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入7.7个百分点，钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。

据人民网报道，1—6月，国有企业营业总收入245802.9亿元，同比增长16.6%；国有企业利润总额14072.3亿元，同比增长24.3%；国有企业应交税金20263.3亿元，同比增长9.7%。

截至6月末，国有企业资产总额1434774.3亿元，同比增长11.5%；负债总额941293.4亿元，同比增长11.4%；所有者权益合计493480.9亿元，同比增长11.7%。

从主要行业盈利情况看，1—6月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

财政部有关负责人分析，上半年，中国经济运行的积极因素不断增加，稳中向好态势明显。特别是国家大力实施减税降费举措，企业成本降低拓展了盈利空间。加上去产能政策效果显现，市场供求关系得到改善，煤炭、钢铁等行业向好势头进一步延续。

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