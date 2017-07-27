赖清德民调胜蔡英文 台总统府：配合特定议题的操作

（联合早报网讯）新台湾国策智库今举行“2020总统选情评估民调分析”记者会，其中，支持台南市长赖清德代表民进党参选2020年总统有38.2%，高于总统蔡英文的20.8%，但不论是赖清德或蔡英文代表民进党，都赢过国民党可能人选准党主席吴敦义及新北市长朱立伦。

据联合新闻网报道，对于新台湾国策智库民调“赖胜蔡”，总统府发言人林鹤明表示，民调各自不同，参考意义与价值也不一；至于这类配合特定议题操作的调查，没有进一步评价的意义。

林鹤明表示，相较于一年前，在政府及全体国人的共同努力下，台湾各项重要的经济指标，都呈正向发展，包括年金在内等多项重大改革也陆续成功推动，整体而言，正告别多年停滞，进入正面循环。

总统府指出，对此刻的台湾来说，从速、从实将各项重大改革推动完成，将一度慢下脚步的基础建设更新到位，跳脱多年的停滞，才是当务之要，也是全体国人高度期待。

新台湾国策智库民调显示，若由蔡英文代表民进党、吴敦义代表国民党参选2020年，蔡获得45.9%支持，吴则是25.9%；若是蔡英文与朱立伦对垒，蔡获41.2%，朱获37.2%。若由赖清德出马对决吴敦义，赖获59.3%，吴仅20.8%；由赖清德与朱立伦竞选，赖获53.9%，朱有31%。

民调也显示，若由无党籍的企业家郭台铭与蔡英文竞选2020，郭将以44.4%支持，赢过蔡的38.1%；若由赖清德对决郭台铭，赖获得48.4%，赢过郭的37.5%。

这份民调是在7月18日到19日，针对台湾20县市年满20岁民众电话调查，共完成1071份有效样本，在95%信心水准下，抽样误差为正负3个百分点。

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