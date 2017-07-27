河北正定推停车场免费开放 机关事业单位先"开门"

（联合早报网讯）记者从河北省正定县委宣传部获悉，古城正定已将所有机关事业单位院门打开，社会车辆可自由免费停放机关单位院内；同时，正定县城所有停车场已经实现免费开放，马路牙子全部被抹平，方便居民、游客路边停车。

据中新网报道，据正定县有关部门介绍，今年4月9日，正定县召开创建全国文明城市暨“百日攻坚行动”动员大会，之后将《全国文明城市测评体系》中的90项测评内容细化分解，挂图作战。同时，正定县提出了“古城新韵，自在正定”的口号，所谓“自在正定”就是让居民游客在正定旅游生活都感到“自由自在”，不能产生压抑的感觉。

将机关单位的院落院墙打开，开放内部停车位，允许社会车辆免费自由停放，就是“自在正定”的一项内容。

停车难是现在城镇面临的普遍问题，正定作为旅游城市，即使开放了机关单位，其停车位仍远远不够，为此，正定县还决定新建子龙广场、赵云庙、潭园、卫前路、西门外、育才街、临济寺等7个停车场、2000多个停车位，以满足居民游客需要。子龙广场停车场位于城区中心，紧邻县政府和商业中心，目前已经建设完毕投入使用，包括地上停车场和地下车库(两层)，总建筑面积约2.88万平方米，可容纳车辆约661辆。

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