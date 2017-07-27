港大报告建议香港填海辟地：填平船湾湖可造地1200公顷

（联合早报网讯）香港房屋土地供应不足，楼价高企不下。香港大学一份研究报告指出，填海工程是历来香港增辟新土地最重要及最有效方法，建议香港特区政府考虑填平船湾淡水湖，预计可造地1200公顷并提供30万个单位。港大又建议香港特区政府在2047年收回新界私人拥有的闲置土地权益，同时提供诱因，促使发展商释放土地。报告又建议成立一个由香港特区政府行政长官领导的常设决策机构，为持续土地供应制定策略性规则，定期向公众公布长远发展规划方案。

据香港《文汇报》消息，研究由港大都市实验室科斯产权研究中心进行，查考香港增辟新土地的历史后，认为填海是最重要且有效方法。负责领导研究的港大房地产及建设系主任邹广荣昨日表示，香港特区政府无法增加土地供应，造成市民在恐慌下急于买楼，认为香港特区政府应提供长远土地发展计划，挽回市民信心。

邹广荣指出，填海是土地的其中一个重要来源，由1950年至2017年香港填海所得土地多达6318公顷，约占整体可用土地30%，但1997年《保护海港条例》通过后，香港几乎再没有大型填海发展规划，青洲及九龙湾西面两个主要发展项目亦被剎停，前者预计可供应176公顷填海地、安置13.58万人，后者可在300公顷填海地上安置28.5万人。

他续说，近年香港特区政府“食老本”搜挖推出的土地面积较小，不仅不宜规划，亦会有用尽的一天。他建议香港特区政府应考虑以大规模填海作为复兴增辟土地的动力及长期规划发展策略，例如在船湾淡水湖进行填海，可造成1200公顷土地，提供30万个平均大小约650平方英尺的单位，供90万市民居住。

邹广荣解释，船湾淡水湖的生态已被破坏，土层亦被挖空，可方便配合香港特区政府发展地下空间的策略，达至双赢，其余可考虑的选址还包括喜灵洲以北及龙鼓滩以北。

港大建筑学院教授黎伟聪补充，社会应权衡生态价值与房屋问题，人类也是生态的一部分，如只谈生态而忽略人类需要便没有意义。

对于新界土地发展，研究指出，目前主要发展商在新界拥有的土地估计达1000公顷，连同其他私人的闲置土地，可释放的土地潜力非常大，建议香港特区政府就新界土地权益定立“死线”，宣布在2047年收回新界中私人拥有而未被开发利用或闲置的土地的权益，迫使发展商释放土地。

邹广荣指出，想特区政府为免予人“官商勾结”的观感，故土地补地价费用高昂，容易令发展商却步，建议改变补地价计算模式，给予发展商更大诱因，加快发展新界土地储备。

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