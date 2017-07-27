中国游戏产业年中报告：上半年市场实际销售收入997.8亿元

（联合早报网讯）中国国际数字娱乐产业大会26日在上海举行，同期发布的《2017年1－6月中国游戏产业报告》显示，今年上半年中国游戏用户规模5.07亿人，同比增长3.6%，用户规模趋于稳定；游戏市场实际销售收入达997.8亿元，同比增长26.7%，保持高速增长。

据新华社报道，这份由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会组织编写的报告显示，今年上半年，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入为693.7亿元，同比增长21.6%；海外市场实际销售收入达39.9亿美元，同比增长57.7%。

据统计，上半年客户端游戏市场实际销售收入为319.5亿元，同比增长13.7%；网页游戏市场实际销售收入为85.1亿元，同比下降15.4%；移动游戏市场实际销售收入为561.4亿元，占市场销售总收入的56.3%，同比增长49.8%。

报告分析，移动游戏行业是规模最大的细分领域，其增长动力来自于作品和借助移动网络升级快速发展，如移动棋牌类游戏市场。在移动游戏市场中，动作角色扮演游戏、多人在线战术竞技游戏、回合制游戏3种类型成为市场实际销售收入三强。

此外，今年上半年电子竞技游戏市场实际销售收入达359.9亿元，同比增长43.2%，持续升温，并向电子竞技赛事及游戏直播发展。

报告称，游戏与文学、影视、动漫和周边产品等领域的产业融合，沿广度、深度双向展开，支持产业融合不断扩大空间并提升效益。

免费试阅14天