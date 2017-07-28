贾跃亭仍在美国“造车” 名下乐视网股份全被冻结

（联合早报网讯）贾跃亭持有的乐视网股票再次遭到司法冻结。27日，乐视网公告，贾跃亭、乐视控股持有的乐视网股份新增被北京第三中级人民法院轮候冻结，其中贾跃亭以及乐视控股合计持有5.24亿股乐视网股份被全部冻结。

据新京报报道，对于风波不断的乐视，除了讨债者，全民都在猜测贾跃亭何时回国。7月26日，原乐视网第二大股东、鑫根资本创始合伙人曾强告诉新京报记者表示，“我明天下午在美国洛杉矶见老贾”。

27日晚间，曾强在微信朋友圈写下参观洛杉矶FF(法拉第未来Faraday Future)总部的见闻：“从电池，电机，电控，到整车组装，防撞，无人驾游，从再次试驾到核心高管访谈，感觉十分震撼。”

他认为，战略、技术、团队、产品都是世界一流。“也更加理解老贾抛家舍业醉心汽车的那份All-in的赌性之源”，并“希望这次老贾有机会东山再起”。

至此，贾跃亭已经在美国超过3周。本轮乐视系公司风波再起，并远超去年11月的资金链告急。

7月3日，媒体报道招行上海川北支行于2017年6月26日向上海市高级人民法院申请财产保全，冻结贾跃亭、甘薇名下银行存款及部分乐视系公司共计人民币12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产。该消息曝光后，贾跃亭赴美，一度引发外界颇多猜测。7月6日乐视网公告董事长贾跃亭辞职，退出董事会的同时，提名孙宏斌、梁军、张昭为非独立董事。乐视网的贾跃亭时代将宣告结束。

知情人士曾向新京报记者透露，贾跃亭于7月5日抵达美国。7月6日上午，贾跃亭通过公开渠道声明，辞去上市公司CEO等多个重要职务，就是为了全力以赴实现FF91最快量产上市，乐视依然会把最好的产品奉献给大家，乐视汽车会按照既定的战略展开。

7月13日下午，乐视控股对新京报记者称，贾跃亭将于近期回国，“极有可能在一两周内，具体时间根据美国事宜进展而定。”如果按照7月13日计算，7月27日正是两周到期日，贾跃亭仍在美国“造车”。

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