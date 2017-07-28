安监总局局长杨焕宁名字被从官网撤下

（联合早报网讯）60岁的中国国家安全生产监督管理总局局长杨焕宁的信息，已经不在安监总局官网上。杨焕宁此前在公安部工作20多年，后到黑龙江担任三年省委常委、政法委书记，再次回公安部任职。2015年10月从公安部常务副部长任上调到安监总局，接替已落马的原局长杨栋梁的职务。如今不在安监总局领导名单上的杨焕宁，距离正部级退休年龄尚有五年。

据北京青年报报道，杨焕宁以安监总局局长身份最后一次公开露面在今年4月底。河北日报消息显示，4月23日至24日，国家安全监管总局党组书记、局长杨焕宁一行就安全生产工作先后到邯郸、石家庄调研并召开座谈会。

安监总局系国务院直属机构，负责组织起草安全生产综合性法律法规草案、承担国家安全生产综合监督管理责任等职责。

2015年10月，杨焕宁由公安部常务副部长、党委副书记调任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记职务，其前任杨栋梁于当年8月涉嫌严重违纪违法被免职。

现年60岁的杨焕宁是山东安丘人，曾在西南政法学院刑侦专业、北京大学法学院刑法专业学习，法学博士学位。

杨焕宁曾长期在公安系统任职。1983年，杨焕宁进入公安部刑事侦察局，此后历任公安部办公厅副主任、公安部部长助理等职务，2001年出任公安部副部长。

2005年，杨焕宁转任黑龙江省委常委、政法委书记。三年后，他再度回到公安部，担任公安部常务副部长、党委副书记（正部长级），2009年兼中央维护稳定工作领导小组办公室主任。

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