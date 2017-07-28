李嘉诚海外再出击：414亿港元收购欧洲能源公司

（联合早报网讯）27日晚间，长江实业地产、长江基建集团和长江和记实业同时发布公告宣布，长实地产、长江基建及5号间接控股公司（由长实地产间接拥有）签订合资企业成立协议，但该事项须取得所有独立股东批准。

据澎湃新闻报道，若该事项得以通过，合资公司将由长实地产及长江基建分别间接持有65%及35%，而长实地产和长江基建的最高财务承担将分别为29.25亿欧元（约269亿港元）及15.75亿欧元（约144.9亿港元）。长实地产及长江基建的最高财务承担总额45亿欧元（约414亿港元）。

资金方面，将由长实地产及长江基建各自以其内部资源或对外借款进行付款。倘若未能取得任何一项或全部所需要的独立股东批准，该合资交易将不会继续进行。

根据公告，此次三家公司组团拟收购的公司为一家欧洲的能源管理供应公司——ista Luxemburg GmbH及其附属公司。

资料显示，该公司在欧洲(包括德国、丹麦、荷兰、法国、意大利和西班牙)具有重要市场地位，并且在过往已作出重大投资，创建其能源辅助计量领先平台，通过实现标准化、数码化、自动化和中央化进一步提升效益，并以高成本效益的方式将业务扩展至增长迅速的国家，以及提供新的高增值服务。

李嘉诚组团收购海外能源公司已经不是第一次。

1月16日，长实地产、长和、长江基建及电能实业联合公布，长实系3公司斥资72.99亿澳元(约418.23亿港元)收购分別在澳洲、美国、英国及欧洲均拥有多项能源资产的营运商DUET。如若此次收购成功，长实系在收购两家海外能源公司上将花费约825.79亿港元。

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