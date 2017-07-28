中国女教师在北海道失联 家人正紧急办理赴日手续

（联合早报网讯）中国福建南平27岁女老师危秋洁，独自前往日本北海道旅游，至今已失联5天。截至目前，她仍处于失联状态。据其家人介绍，危秋洁原定于25日下午5时乘坐直飞航班飞抵上海，但航空公司并未查到她的登机及改签信息，出入境处也没有其入境记录。危秋洁的父亲26日在受访时表示，他将于28日前往日本就此事与当地警方做进一步沟通。

据中新网报道，危秋洁1990年出生，现年27岁，是福建省邵武市一所小学的语文教师，于7月18日独自前往日本旅行，自22日从札幌OCHO旅馆出发后再未回去，与家人失联至今。该旅馆已于23日报警，但截至目前，她仍处于失联状态。据其家人介绍，危秋洁原定于25日下午5时乘坐直飞航班飞抵上海，但航空公司并未查到她的登机及改签信息，出入境处也没有其入境记录。

据悉，危秋洁与家人失联是在7月22日，根据酒店监控显示，当天早上7点多她独自一人离开酒店，按照行程规划应该是要出发去旭川富良野看薰衣草。

危秋洁的父亲26日在接受媒体采访时表示，他将于28日前往日本就此事与当地警方做进一步沟通。目前，危秋洁的家人正在寻求社会各界的帮助，希望早日找到她。

27日，危秋洁的父亲和弟弟正在紧急办理赴日本的手续。目前，危秋洁家人已同日本警方及中国驻札幌领事馆建立了联系与对接。

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