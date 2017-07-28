汤家骅：“一地两检”不等于香港放弃司法管辖权

（联合早报网讯）香港政府日前在争议声中公布高铁一地两检的建议，行政会议成员、资深大律师汤家骅认为是次方案没有收窄一国两制，大众不应从地域分界看待事件，反问港府当年向内地租赁深圳湾用地时，“是否扩大了一国两制？”

据明报报道，汤家骅今早出席商台节目时表示，一地两检关键不是基本法问题“完全系政治问题”，同时亦是港人信心问题。他同意港人应对维护基本法保持最高警觉，但他劝勉不信任一国两制的人士不应“物极必反”。

港府提出的一地两检方案，建议在西九龙站划出内地口岸区，汤家骅认为不应只从地理层面考虑一国两制，形容“量的问题，不是质的问题”，关键是一国两制质素及香港核心价值，故认为是次方案并无收窄一国两制。

他举例称，深圳湾协议令香港增加土地面积，并不等于扩大一国两制，“深圳湾多了41公顷，系咪一国两制扩大咗呢？唔系，地理上多咗啲地方，不代表一国两制扩大了”。

同场的前基本法草委、全国政协委员谭耀宗认为第20条（特区可享中央授予的其他权力），当中“其他”一词并无指定某一事项。但他透露当年起草基本法时，原意是中央日后给予香港其他权力，“当时直觉上，中央给了很多权力，其后觉得有些权未给，便继续给香港”。

他相信，一地两检的合作安排与20条内的“其他”权力并无抵触、互相违背。同时随着高铁通车，他认为市民的忧虑会逐步减少。

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