绿挺闽南语正名“台语” 蓝委吁勿数典忘祖

（联合早报网讯）台湾文化部拟推动闽南语正名“台语”，民进党立委认为很自然，盼各界勿以政治眼光来看待；国民党立委则呼吁，民进党政府在建立台湾文化主体性的同时，不要“数典忘祖”。

据联合新闻网报道，民进党立委许智杰表示，“台语”是对闽南语很自然的称呼，文化部是站在台湾人民的使用习惯为出发点发动正名；台湾有客语电视台和原民台，应该也要有台语电视台，尤其现代人对台语之美还是有很多不会、不懂的地方，他支持进一步教育和推广台语。

民进党立委黄国书指出，推动台语很容易就被扣上“去中国化”的帽子，但事实上台语在30岁以下年轻族群而言，已经不是普遍使用的语言。他认为，台语不只是沟通的语言，更是台湾本土文化的载体，它的推动与教育有其必要性，但呼吁文化部要仔细研究未来台语电视台的组成、法源和营运，希望它能扮演好一个媒体应该扮演好的角色，不要沦为政治工具。

国民党立委陈学圣认为，民进党政府近来去中国化的动作不断，不只教育部要把中国史推到东亚史，连“国民体育法”都要修法，将“中华奥会”改为“国家奥会”，形同将两岸之间行之多年的默契逐一破坏，让原本已经窒碍难行的两岸关系再掀争端。

陈学圣强调，他并不反对多元文化，但一个国家一定要有自己的主题文化，就像美国虽然是一个多元熔炉，但还是以英国文化为基础，希望民进党政府在建立台湾文化主体性时不要数典忘祖。

国民党立委吴志扬说，政府若要正名闽南语必须非常慎重，毕竟台湾的语言是多元的，大家都是“台湾的语言”，如果把闽南语就定位成台语，可能造成其他语言使用者的心理不平衡。他也表示，他不反对台语电视台，但提醒文化部不要在成立台语电视台之后，反倒让台语在主流电视台中的曝光减少。

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