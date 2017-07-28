中国确立“五章一簿”功勋荣誉表彰体系

（联合早报网讯）近日，由中国共产党和国家功勋表彰工作委员会制定的《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》《国家功勋荣誉表彰条例》《军队功勋荣誉表彰条例》《“共和国勋章”和国家荣誉称号授予办法》《“七一勋章”授予办法》《“八一勋章”授予办法》《“友谊勋章”授予办法》，已经中共中央批准实施。中国建立党、国家、军队功勋簿，确立以“五章一簿”为主干的统一、规范、权威的功勋荣誉表彰制度体系。

据解放军报报道，中共中央构建了“1+1+3”的党和国家功勋荣誉表彰制度体系，即党中央制定一个指导性文件，全国人大常委会制定一部法律，有关方面分别制定党内、国家、军队3个功勋荣誉表彰条例。

在新确立的党和国家功勋荣誉表彰制度体系中：

“共和国勋章”授予为党、国家和人民的事业作出巨大贡献、功勋卓著的杰出人士，这是根据宪法法律规定，由全国人大常委会决定、国家主席签发证书并颁授的国家勋章，是国家最高荣誉；

“七一勋章”授予在中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中作出杰出贡献的党员，这是由中共中央决定、中共中央总书记签发证书并颁授的党内最高荣誉；

“八一勋章”授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的军队人员，这是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉；

“友谊勋章”授予在中国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国人，这也是根据宪法法律规定，由全国人大常委会决定、国家主席签发证书并颁授的国家勋章；

国家荣誉称号授予在经济、社会、国防、外交、教育、科技、文化、卫生、体育等领域各行业作出重大贡献、享有崇高声誉的杰出人士。

为记载上述功勋荣誉获得者及其功绩，还专门设计了党、国家、军队功勋簿。

勋章和国家荣誉称号一般采取评选授予方式，也可在特定情况下，根据特定历史时期的任务、特点确定基本条件，凡符合基本条件者均可授予。勋章和国家荣誉称号一般定期授予，特殊情况也可及时授予。国家主席举行国事活动，可直接授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

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