中国启动养老金投资运营 金额达4100亿元

（联合早报网讯）中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红28日在北京说，人社部今年正式启动基本养老保险基金的投资运营，截至6月底有八个省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4100亿元(人民币，下同)，其中1721.5亿元资金已经到账并开始投资。

据中新社报道，“基本养老保险基金的投资运营，关系到养老保险制度的可持续，也关系到参保人员的切身利益。”卢爱红在当日举办的人社部2017年第二季度新闻发布会上表示，人社部按照国务院的部署积极推动，今年正式启动基本养老保险基金的投资运营。

他说，截至6月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西、安徽八个省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4100亿元，其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资，剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。“还有一些省份也正在积极地推动这项工作。”

卢爱红称，下一步人社部将重点做好三个方面的工作。一是合同签约。对各省区市的情况进行分析，确定委托投资的重点地区，加快工作进度，同时研究推动城乡居民养老保险基金委托投资。二是日常监管。研究开发投资监管信息系统，提高信息化监管水平，建立以投资绩效管理为核心的考核评价体系，科学评价基金整体、各类资产、投资组合的投资业绩，完善激励约束机制。三是制度规范。制定信息报告披露办法，明确披露方式、披露渠道、披露频率等，促进信息公开透明。

人社部数据显示，中共十八大以来，中国养老金标准不断提高。卢爱华说，全国企业退休人员月均基本养老金从2012年的1686元增加到2016年的2362元，年均增长8.8%，“今年按平均5.5%的水平继续上调养老金”。同时，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月55元提高至70元，人均养老金水平达到120元左右。

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