北京社科院：空气污染和房价高涨或致北京人才流失

（联合早报网讯）北京社科院28日发布的一份蓝皮书显示，房价高涨、空气污染等对吸引和留住人才相当不利，一定程度上诱发北京的人才流失到国内其他城市及海外。

据中新网报道，28日上午，北京市社会科学院及社会科学文献出版社共同发布《北京蓝皮书：北京社会发展报告(2016-2017)》。报告以2016年度北京社会建设和社会治理为基本内容，探讨了北京的社会结构、社会建设、社区治理、城市问题等。

蓝皮书称，北京建设科技创新中心的核心在于吸引科技研发人才，尤其是富有创造力的青年人才。其中，中关村是全国的科技创新中心，也是北京市科技产业最重要的聚集地。

然而，这份报告提供的数据显示，中关村研发人员从2015年的54.8万人增长到57.4万人，增速仅为4.7%，远低于2015年同期的23.1%。

数据显示，2015年1月至11月，中关村科技活动人员54.8万人，同比增长23.1%，占从业人员的28.3%。而2016年1月至11月，规模以上企业期末从业人员209.2万人，其中研发人员57.4万人，占从业人员的27.4%。

针对中关村对科研人员吸引力大不如前的现象，上述蓝皮书指出，吸引优质人才的关键在于提供丰富、多元的就业岗位，同时生活成本可控，基本生活服务可得。然而房价高涨、空气污染等对吸引和留住人才相当不利，在一定程度上诱发人才流失到国内其他城市及海外。

报告强调，空气污染对健康的影响是直接的，对居民生活的限制是可见的，空气污染影响着各层次就业人口对城市的认同感和归属感。

蓝皮书强调，在当今社会，人才流动性强，高层次人才不仅面对中国其他城市的就业选择，同时还享有海外各国的工作和移民机遇，如不能从根本上改善环境，对北京经济社会发展的影响将十分深远。

如何解决人才流失的风险？上述报告建议，要改善环境，处理好产业发展和生活成本控制的关系，吸引和留住人才。从城市发展规律来看，城市人口的迁入迁出，尤其是新兴就业人口的进入，是城市活力的源泉，是经济、社会、文化等各领域创新的直接推动力，对城市的长远发展至关重要。

报告称，要进一步处理好产业发展、人口资源环境协调与城市进入成本之间的关系，评估就业机会、房价对就业人口就业意愿的影响，通过抑制投机性消费、规范租房市场、健全公共租赁住房和人才住房的供给和管理机制、改善交通等举措，降低就业人口的居住、出行成本。

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