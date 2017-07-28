报告：空气污染和高房价或致北京高层次人才流失

（联合早报网讯）28日上午，北京市社会科学院及社会科学文献出版社共同发布《北京蓝皮书：北京社会发展报告(2016-2017)》。报告以2016年度北京社会建设和社会治理为基本内容，探讨了北京的社会结构、社会建设、社区治理、城市问题等。

据中新网报道，蓝皮书称，北京建设科技创新中心的核心在于吸引科技研发人才，尤其是富有创造力的青年人才。其中，中关村是全国的科技创新中心，也是北京市科技产业最重要的聚集地。

然而，这份报告提供的数据显示，中关村研发人员从2015年的54.8万人增长到57.4万人，增速仅为4.7%，远低于2015年同期的23.1%。

数据显示，2015年1月至11月，中关村科技活动人员54.8万人，同比增长23.1%，占从业人员的28.3%。而2016年1月至11月，规模以上企业期末从业人员209.2万人，其中研发人员57.4万人，占从业人员的27.4%。

针对中关村对科研人员吸引力大不如前的现象，上述蓝皮书指出，吸引优质人才的关键在于提供丰富、多元的就业岗位，同时生活成本可控，基本生活服务可得。然而房价高涨、空气污染等对吸引和留住人才相当不利，在一定程度上诱发人才流失到国内其他城市及海外。

报告强调，空气污染对健康的影响是直接的，对居民生活的限制是可见的，空气污染影响着各层次就业人口对城市的认同感和归属感。



免费试阅14天