《环球时报》痛批《今日印度》率全印度做梦

（联合早报网讯）中国《环球时报》网站昨晚刊载社评，痛批印度杂志《今日印度》最新一期封面画了一张没有西藏和台湾的中国地图，称该杂志是率领全印度做梦肢解中国。

环时社评指出：该杂志相关文章的标题为 “中国的这只新鸡”，文中的进一步解释是：中国鸡正带着巴基斯坦小鸡钳制印度。

社评说，《今日印度》据称是该国发行量最大的杂志，也曾被认为是印度“最严肃”的媒体之一，它展示给世界的居然是这么一副熊样。

因此，如果说主流媒体字里行间通常能表现出一个国家精英群体大致水平的话，《今日印度》让人看到这个国家的精英也蛮像一群草包，他们有长期凌驾于大量印度草根之上而形成的浅薄傲慢，一旦碰到强者就意淫，幻想自己更强大。

社评最后指出，《今日印度》让我们看透了印度政策制定者身后的民族主义意识形态是多么低劣，它根本称不上是意志，而是乌合之众的叫嚣和嘈杂。既无法理又无道义，印度军队像一群混混一样就越过了中印边界。中国面临的根本不是如何收拾这些印度兵的问题，而是大批无赖凑到街市闹事同样不那么好处理的问题，但是恢复秩序的结局是确定的。当然，如果《今日印度》意淫的水平超高，活在梦幻世界中的印度就永远不会输。

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